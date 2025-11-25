Українські сили завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ у Таганрозі, Новоросійську та Туапсе – Генштаб

У ніч на 25 листопада українські підрозділи завдали серії високоточного ураження по стратегічних об’єктах російської військово-промислової інфраструктури. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними командування, удари здійснювали підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, береговими ракетними військами ВМС та Силами безпілотних систем. Ударні групи застосували реактивні безпілотники «Барс» та крилаті ракети «Нептун».

У Таганрозі Ростовської області уражено авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Г. М. Берієва» та підприємство з виробництва БпЛА «Молнія» («Атлант Аеро»). На території об’єктів спостерігалися численні вибухи та масштабні пожежі.

Генштаб повідомляє, що під час удару по заводу Беріїва ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Це підприємство також займається ремонтом літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім того, українські сили уразили нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську та нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. Попередньо, у Новоросійську пошкоджено нафтові стендери — пристрої для наливу та зливу нафти, а також пускову установку зенітного комплексу С-400.

Ступінь збитків наразі уточнюється.

Генштаб підкреслив, що спільна бойова робота всіх складових Сил оборони триватиме до повного припинення російської агресії проти України.