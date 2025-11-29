Морські дрони вразили в Чорному морі два танкери тіньового флоту РФ

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери тіньового флоту РФ KAIRO та VIRAT. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.
За його словами, це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.
Морські дрони СБУ Sea Baby атакували танкери тіньового флоту рф KAIRO та VIRAT.— ҐРУНТ (@grntmedia) November 29, 2025
