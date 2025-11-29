        Політика

        Морські дрони вразили в Чорному морі два танкери тіньового флоту РФ

        Віктор Алєксєєв
        29 Листопада 2025 13:45
        читать на русском →

        Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери тіньового флоту РФ KAIRO та VIRAT. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

        За його словами, це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

        Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

