Морські дрони вразили в Чорному морі два танкери тіньового флоту РФ

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери тіньового флоту РФ KAIRO та VIRAT. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

За його словами, це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

