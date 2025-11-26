У Росії помер конструктор пускових установок для “Іскандера” і “Тополя”

У Росії на 88-му році життя помер радянський та російський конструктор ракетної техніки Валеріан Соболєв, який був відомий участю у створенні пускових установок для комплексів “Іскандер” і “Тополь”. Відомо, що чоловік тривалий час хворів.

Про це пишуть росЗМІ.

Валеріан Соболєв народився у Волгограді. Закінчив автотракторний факультет Волгоградського державного технічного університету. Доктор технічних наук, професор.

На початку 1960-х років працював інженером-конструктором на Волгоградському тракторному заводі. Потім – на машинобудівному заводі “Баррикады”, який спеціалізувався на оборонних замовленнях. Обіймав посади від інженера до головного конструктора в КБ “Титан”, утвореному при підприємстві (нині АТ “Федеральний науково-виробничий центр “Титан-Баррикады” у складі корпорації “Московський інститут теплотехніки” держкорпорації “Роскосмос”). Брав участь у розробці самохідних пускових установок і наземного обладнання ракетних комплексів стратегічного призначення з міжконтинентальними балістичними ракетами “Темп-2С”.

Під керівництвом Соболєва були створені пускові установки і наземне обладнання, що застосовувалися в мобільних ракетних комплексах “Піонер”, “Піонер УТТХ”, “Піонер-3”, “Тополь”, “Іскандер” та інші.