Ще 1 090 ліквідованих за добу: оновлені втрати армії рф

Російська армія за минулу добу втратила ще 1 090 військовослужбовців убитими та пораненими. Про це йдеться у зведенні Генеральний штаб ЗСУ станом на ранок 24 грудня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 грудня 2025 року, за оцінкою Генштабу, становлять близько 1 200 370 осіб особового складу. Окрім цього, за добу українські сили знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, три РСЗВ, 1 031 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 34 крилаті ракети, а також 159 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Дані уточнюються.