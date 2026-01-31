У Житомирському ТЦК відреагували на постріл військовослужбовця у бік цивільних під час оповіщення

У Житомирському районі під час заходів оповіщення стався інцидент за участі військовослужбовців ТЦК та цивільних осіб. У Житомирському ТЦК та СП заявили, що постріл був здійснений зі стартового пістолета через реальну загрозу життю та здоров’ю.

Як повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП, 31 січня 2026 року в селищі Новогуйвинське військовослужбовці ТЦК та СП у супроводі представників Національної поліції України зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку, після чого їй запропонували проїхати до районного ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів.

За інформацією ТЦК, громадянин відмовився виконувати законні вимоги, поводився неадекватно, висловлювався ненормативною лексикою та погрожував військовослужбовцям і поліцейським. Згодом до місця події підійшли інші агресивно налаштовані цивільні особи, які застосовували фізичний вплив, хапали військовослужбовців за формений одяг і штовхали їх. У руках однієї з осіб був гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл.

Реклама

Реклама

У зв’язку з реальною небезпекою для життя та здоров’я військовослужбовець застосував особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю. У ТЦК зазначили, що це дозволило зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти натовп. Постраждалих серед цивільних, військовослужбовців і представників поліції немає.

За фактом інциденту ініційовано службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників події та з’ясування обставин. У ТЦК наголосили, що керівництво постійно контролює дотримання службової дисципліни, а всі резонансні випадки підлягають ретельному внутрішньому розгляду.

Також зазначається, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій і ветераном російсько-української війни, переведеним до служби в ТЦК та СП після бойового поранення.