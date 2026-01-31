Конфлікт із військовослужбовцем ТЦК вилився у стрілянину — поліція проводить перевірку

У Житомирському районі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, під час якого пролунав постріл. Подія сталася вранці 31 січня у Новогуйвинській громаді.

За інформацією поліції Житомирської області, конфлікт виник між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі, після чого сталася шарпанина.

Під час сутички військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, який мав при собі. Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, оперативно припинили конфлікт.

Реклама

Реклама

За даними правоохоронців, жодній цивільній особі тілесних ушкоджень завдано не було. Усі учасники інциденту встановлені. Наразі триває перевірка, за результатами якої події буде надано остаточну правову кваліфікацію.