Зустріч представників США та Росії у Флориді: Віткофф назвав переговори обнадійливими

Спеціальний представник президента США Дональд Трамп Стів Віткофф повідомив, що у Флориді відбулися продуктивні та конструктивні зустрічі з російським спеціальним представником Кирилом Дмитрієвим у межах американських посередницьких зусиль, спрямованих на просування мирного врегулювання війни в Україні.

Зустрічі відбулися у Флориді та були присвячені можливому мирному врегулюванню війни в Україні.

За його словами, до складу американської делегації увійшли спецпредставник Стів Віткофф, міністр фінансів США Скотт Бессент, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

Віткофф зазначив, що американська сторона розцінює ці переговори як обнадійливі й вважає, що Росія працює в напрямку досягнення миру в Україні. Він також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за лідерство у прагненні забезпечити тривалий і стійкий мир.