На Закарпатті затримали чоловіка за зґвалтування 16-річної дівчини

Прокуратура Закарпатської області повідомила про підозру місцевому мешканцю у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Злочин стався в ніч на 30 січня.

Як повідомляє обласна прокуратура, потерпіла напередодні прийшла в гості до знайомої, щоб залишитися у неї на ночівлю. Подруга проживає у квартирі разом із підозрюваним та його сином.

За матеріалами слідства, 47-річний чоловік напав на дівчину, коли вона спала, і зґвалтував її. Відбиваючись від нападника, потерпілій вдалося втекти. Вона зателефонувала рідним і звернулася до правоохоронців.

Реклама

Реклама

За результатами досліджень встановлено, що підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Потерпілу допитали за участі психолога у спеціальному центрі за моделлю «Барнахус». Дівчина розповіла, що нападник намагався її залякати, проте вона без вагань повідомила про злочин правоохоронцям.

Підозрюваному інкримінують зґвалтування неповнолітньої особи (частина 3 статті 152 КК України). Його затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Ювенальний прокурор клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі триває досудове розслідування для з’ясування всіх обставин події.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.