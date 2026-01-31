Уряд прибрав ліміт на кількість заброньованих працівників на підприємствах ОПК

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану для підприємств оборонно-промислового комплексу. Рішення спрямоване на спрощення роботи критично важливих виробництв.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Уряд підтримав ініціативу відомства та вніс зміни до постанови № 76, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних в умовах воєнного стану.

Зміни стосуються підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України.

Відтепер у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

У Міноборони зазначають, що ухвалене рішення враховує особливості роботи оборонних підприємств в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння.