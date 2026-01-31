        Суспільство

        Уряд прибрав ліміт на кількість заброньованих працівників на підприємствах ОПК

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 17:54
        Ілюстрація: Міноборони
        Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану для підприємств оборонно-промислового комплексу. Рішення спрямоване на спрощення роботи критично важливих виробництв.

        Про це повідомили в Міністерстві оборони.

        Уряд підтримав ініціативу відомства та вніс зміни до постанови № 76, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних в умовах воєнного стану.

        Зміни стосуються підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України.

        Відтепер у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

        У Міноборони зазначають, що ухвалене рішення враховує особливості роботи оборонних підприємств в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння.


