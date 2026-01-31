Співачка з Ужгорода Йолка відмовилась від українського громадянства на користь російського — росЗМІ

Російські медіа повідомляють, що співачка Йолка (справжнє ім’я Єлизавета Іванців), уродженка Ужгорода, отримала громадянство Російської Федерації та відмовилась від українського.

За даними російських ЗМІ, у артистки виникли проблеми з бізнесом у РФ через завершення строку дії українського паспорта. Документ вона нібито не змогла поновити, у зв’язку з чим її компанію в Росії довелося закрити.

Стверджується, що для збереження бізнесу Йолка відмовилась від українського громадянства та вже отримала російське. Водночас сама співачка цю інформацію публічно не коментувала.

Раніше Йолка опинилася в центрі уваги після концерту в Москві, під час якого вона змінила текст пісні «Прованс», прибравши згадку про Бориспіль.