        Зеленський: не допомагати Україні — це ризик, який не варто “перевіряти”

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 18:22
        Володимир Зеленський / Скріншот
        Володимир Зеленський / Скріншот

        Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення або зменшення допомоги Україні є ризикованим сценарієм, який “не варто перевіряти”. Він сказав, що у разі помилки ціна може бути надто високою для Європи, а Росія здатна продовжити агресію.

        В інтерв’ю Чеському радіо Зеленський прокоментував дискусії щодо підтримки України й наголосив, що Україна стримує Росію, а спроба “перевірити” інший підхід без допомоги може мати небезпечні наслідки.

        Він також висловив позицію, що підтримка України є правильною і з безпекової, і з моральної точки зору, а питання може бути лише в обсязі допомоги, яку партнери спроможні надати.

