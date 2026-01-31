Фіктивний техогляд без авто: на Харківщині викрили організовану групу

На Харківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка оформлювала протоколи техогляду вантажівок без фактичної перевірки. Дані вносилися до державного реєстру, хоча автомобілі на підприємство не заїжджали.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області разом із працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури встановили, що четверо осіб віком 41, 28, 24 та 22 роки, працюючи у товаристві з обмеженою відповідальністю, налагодили схему фіктивного оформлення протоколів обов’язкового технічного контролю вантажного транспорту.

Поліція викрила схему фіктивного техогляду вантажного транспорту / Фото: Нацполіція

Маючи доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, фігуранти вносили завідомо недостовірні відомості про нібито проходження техогляду без фактичної перевірки. Вантажні автомобілі не заїжджали на територію підприємства, однак у реєстрі з’являлися записи про успішне проходження контролю, що створювало загрозу безпеці дорожнього руху.

Реклама

Реклама

За інформацією поліції, трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 41-річному організатору злочинної діяльності. Питання щодо запобіжних заходів іншим співучасникам вирішується.