У Києві діяла мережа з понад 20 підпільних казино: організатора затримали

У Києві викрили організовану групу, яка створила мережу з понад 20 незаконних гральних закладів. Під час обшуків вилучили сотні одиниць техніки, гроші та докази протиправної діяльності, а організатору і його спільникам вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Проведено понад 20 обшуків у приміщеннях закладів, за місцями проживання організатора та членів групи. Вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, гроші, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Організатору та співучасникам незаконних гральних закладів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України – незаконна організація та проведення азартних ігор у складі організованої групи. Прокуратурою до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Вживаються заходи для встановлення інших причетних осіб.