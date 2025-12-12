Бельгія вимагає гарантій від ЄС в обмін на підтримку кредиту для України за рахунок заморожених активів рф

Бельгія вимагає від інших країн Європейського Союзу «незалежних» та «автономних» гарантій в обмін на свою підтримку кредиту для України, який планують надати за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Зазначається, що відповідні тексти наразі обговорюють посли країн ЄС. Переговори відбуваються на тлі активних зусиль Брюсселя переконати Бельгію підтримати так званий «репараційний кредит» напередодні саміту Європейської ради, який має відбутися наступного тижня.

Ключова роль Бельгії в переговорах пов’язана з тим, що саме в Брюсселі розташований депозитарій Euroclear, який зберігає більшу частину з близько 210 млрд євро заморожених активів росії, що розглядаються як джерело фінансування допомоги Україні.

У низці поправок до юридичної пропозиції Єврокомісії Бельгія зазначає, що гарантії мають бути «незалежними та автономними», щоб залишатися чинними навіть у разі, якщо кредит визнають недійсним. Серед інших вимог — покриття іншими державами ЄС можливих юридичних витрат у разі позовів з боку росії, відмова від укладання нових інвестиційних договорів із рф та скасування чинних угод.

Окремо Бельгія наполягає, що Euroclear не має нести відповідальність за надання кредиту, а відповідальність його керівництва можлива лише у випадку грубої недбалості. Це відбувається на тлі заяви Центробанку рф про намір подати позов проти Euroclear у московському суді.

Видання зазначає, що хоча Бельгію раніше звинувачували в блокуванні ініціатив ЄС щодо кредиту для України, запропоновані поправки можуть свідчити про її готовність до подальших переговорів.