Бельгія оголосила про намір визнати палестинську державу

Бельгія планує офіційно визнати палестинську державу під час Генеральної Асамблеї ООН у вересні. Одночасно уряд країни має намір запровадити санкції проти Ізраїлю.

Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Він наголосив, що Брюссель і надалі засуджуватиме будь-які прояви антисемітизму в Палестині, проте через гуманітарну катастрофу в Секторі Гази Бельгія вживатиме конкретних заходів.

“Палестина буде державою, повністю визнаною Бельгією на міжнародному рівні. Адміністративне оформлення цього рішення королівським указом відбудеться після звільнення останнього ізраїльського заручника і за умови, що ХАМАС не братиме участі в управлінні Палестиною”, — пояснив Прево.

Раніше в Нью-Йорку 15 країн підписали декларацію про намір визнати незалежність Палестини. Серед них — Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанія.