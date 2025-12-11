Сили оборони відбили раптовий штурм Покровська

Російські війська у туманну погоду застосували бронетехніку для раптового штурму Покровська, але Сили оборони її виявили і знищили.

Про це повідомив у телеефірі речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Укрінформ.

«Зараз погодні умови характеризуються туманністю, особливо в ранкову пору доби, і часто протягом світлового дня. Відповідно бачимо, що противник намагався застосовувати бронетехніку для раптового штурму Покровська, і те, що вона була виявлена і знищена у таку погоду, велика заслуга усіх Сил оборони», – сказав Музичук.

Реклама

Реклама

Він розповів, що українські військові продовжують наступальні дії у більш ніж 15 населених пунктів довкола Покровська.

За словами речника Нацгвардії, протягом останніх днів найбільше противник намагався штурмувати Покровський, Костянтинівський, Олександрівський і Лиманський напрямки.