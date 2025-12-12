Україна запустила серійне виробництво ракети “Сапсан” з дальністю ураження до 500 км

Міністерство оборони України вперше уклало державний контракт на закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу 1КР1 «Сапсан» у 2022 році, а у 2025 році комплекс вийшов на серійне виробництво та системне застосування. Про це повідомляє видання «Мілітарний» з посиланням на Олександра Лієва, який у 2022–2023 роках обіймав посаду заступника керівника департаменту державних закупівель Міноборони.

За словами Лієва, у серпні 2022 року, керуючи департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки, він підписав перший державний контракт із ДП «КБ Південне» на закупівлю новітнього українського ОТРК. Саме з цього повідомлення вперше стала відома повна офіційна назва комплексу — 1КР1 «Сапсан», оскільки раніше його індекс публічно не розкривався.

Колишній посадовець Міноборони зазначив, що у 2023 році відбулися перші випробування комплексу, у 2024 році — перші тестові бойові застосування по російських цілях, а у 2025 році «Сапсан» перейшов до системного використання.

Реклама

Реклама

У своєму дописі Олександр Лієв також навів основні тактико-технічні характеристики ОТРК «Сапсан». За його словами, це український оперативно-тактичний ракетний комплекс нового покоління з твердопаливною балістичною ракетою та високоточною системою наведення. Дальність ураження комплексу становить до 500 км, маса ракети — близько 3,5 тонни, бойової частини — 500 кг. Швидкість польоту ракети сягає до 2300 м/с, а ймовірне відхилення від цілі — до 10 метрів.

Система наведення поєднує інерційну навігацію, супутникову корекцію та кілька типів головок самонаведення, зокрема оптико-електронні та радіолокаційні, розроблені «Південним» для різних типів цілей. Час підготовки комплексу до пуску становить менше 10 хвилин, а згортання після пуску — близько чотирьох хвилин.

Лієв наголосив, що «Сапсан» є суверенною українською технологією, повністю контрольованою державою, без потреби в зовнішніх дозволах чи обмеженнях для внутрішнього застосування. За його словами, серійне виробництво означає завершення етапу експериментів і перехід до повноцінної промислової серії.

За даними «Мілітарного», відновлення робіт над ОТРК «Сапсан» у 2022 році планувалося ще у 2021-му. У березні 2023 року російське Міноборони вперше заявило про зіткнення з українським ОТРК. У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування першої вітчизняної балістичної ракети, а у 2025 році неодноразово підтверджував застосування «Сапсана» в бойових умовах.

У створенні комплексу брали участь «КБ Південне» та підприємства в Харкові, Павлограді, Києві та Дніпрі.