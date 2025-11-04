Путін анонсував “нову епоху” російських озброєнь і подякував оборонним заводам

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що всі плани Кремля щодо створення новітніх систем озброєння виконуються, а країна розпочала серійне виробництво нових ракетних комплексів. Про це повідомляють російські державні ЗМІ.

За словами Путіна, серійне виробництво ракетного комплексу «Орешник» уже розпочато, а міжконтинентальні ракети «Сармат» мають стати на бойове чергування у 2026 році.

Президент також підтвердив проведення випробувань систем «Посейдон» і «Буревєстнік», назвавши їх «давно запланованою роботою». Він заявив, що Росія «розвиває свій ядерний потенціал, як і всі інші ядерні держави», і водночас «нікому не загрожує».

За словами Путіна, «Буревєстнік» нібито перевершив усі відомі у світі ракетні системи за дальністю польоту, а швидкість підводного безпілотника «Посейдон» «у кілька разів перевищує швидкість сучасних надводних кораблів».

Очільник кремля також підкреслив, що «створено величезний технологічний заділ для майбутнього», і зазначив, що всі матеріали для цих систем — «вітчизняного виробництва». Отримані технології, за його словами, можуть бути використані у виробництві безпілотників і для «роботи в Арктиці».

Путін подякував підприємствам оборонно-промислового комплексу, які брали участь у розробках «Буревєстніка» і «Посейдона», та повідомив, що нове покоління російських озброєнь уже перебуває у стадії розробки.