Істотних опадів 17 грудня не буде, тумани зранку та ввечері

У середу, 17 грудня, в Україні збережеться відносно тепла погода без істотних опадів, а найближче похолодання до «мінусів» можливе орієнтовно з 26 грудня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, антициклон, який розташувався над півднем Європи поблизу Балкан, впливає й на погоду в Україні, приносячи підвищений атмосферний тиск. У більшості регіонів буде хмарно, але без опадів, тоді як у західних областях як сьогодні, так і завтра очікується сонячна погода.

Реклама

Реклама

Температура повітря вдень становитиме +2…+5 градусів, у західних та південних областях — +4…+10 градусів, лише на півдні Запорізької області прогнозують +2…+4 градуси. Вітер переважно південного напрямку, помірний, подекуди з поривами. Вранці та ввечері можливі тумани.

У Києві в середу істотних змін погоди не очікується — без опадів, із поривчастим південним вітром. Уночі температура становитиме близько +2 градусів, удень — до +5 градусів.

Наталка Діденко зазначає, що порівняно тепла погода ще протримається, а прогнозоване похолодання наприкінці грудня не буде різким і переконливим.