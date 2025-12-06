ЄС відреагував на нову стратегію безпеки США, заявив про власну провідну роль у питаннях, що стосуються Європи

Європейська комісія відреагувала на оприлюднену Стратегію нацбезпеки США, заявивши, що цінує трансатлантичні відносини, але ухвалення рішень щодо Євросоюзу має залишатися виключно європейською компетенцією. Про це речник ЄС повідомив кореспондентці «Європейської правди».

У документі адміністрації президента Дональда Трампа Європі присвячено окремий розділ (стор. 25–27), де США заявляють про прагнення «підтримувати свободу та безпеку Європи», але одночасно критикують ЄС за «регуляторну надмірність», «втручання у суверенні компетенції держав» та «нездатність самостійно забезпечувати оборону». Стратегія визначає одним із ключових інтересів США «швидке припинення війни в Україні» задля стабілізації європейської економіки (стор. 26).

Речник Єврокомісії підкреслив, що Брюссель поділяє пріоритет припинення російської війни проти України та цінує згадку про стратегічну важливість Європи й трансатлантичної торгівлі. «Ми повністю погоджуємося, що Європа залишається стратегічно й культурно важливою для Сполучених Штатів», — зазначив представник ЄС.

Водночас у Брюсселі наголосили, що Євросоюз останніми роками цілеспрямовано зменшує залежність від США у сфері оборони та посилює власну стратегічну автономію. «Рішення, що стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом для Європейського Союзу, включно з питаннями регуляторної автономії, свободи слова та міжнародного порядку, заснованого на правилах», — підкреслив речник.

Стратегія США, згідно з її європейським розділом, закликає європейські країни «взяти на себе провідну відповідальність за власну безпеку», а також переглянути внутрішню політику, зокрема боротьбу з дезінформацією та міграційною політикою, які в документі названо «загрозами для європейської стабільності».

У Брюсселі ж відповідають, що трансатлантичне партнерство залишається ключовим елементом європейської безпеки, але ЄС діятиме як самостійний геополітичний актор.