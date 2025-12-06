        Політика

        Макрон засудив масовані удари РФ по Україні та заявив, що у понеділок зустрінеться із Зеленським

        Сергій Бордовський
        6 Грудня 2025 17:34
        читать на русском →
        Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон (праворуч). Париж, 16 лютого 2024 року / Фото: Reuters
        Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон (праворуч). Париж, 16 лютого 2024 року / Фото: Reuters

        Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія «замикається в ескалації» та не прагне миру, засудивши масовані нічні удари по Україні. Про це він написав у мережі Х, анонсувавши зустріч із Зеленським у Лондоні.

        Президент Франції Еммануель Макрон різко засудив масовані ракетні удари, які Росія завдала цієї ночі по Україні, зокрема по енергетичній та залізничній інфраструктурі. У дописі Макрон наголосив, що Росія «свідомо обирає шлях ескалації і не шукає миру».

        Він закликав посилювати тиск на Кремль, аби «примусити Росію до миру».

        Реклама
        Реклама

        Макрон також повідомив, що у понеділок вирушить до Лондона, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини. Лідери планують обговорити перебіг перемовин у межах американської медіації.

        Президент Франції підкреслив, що Україна може розраховувати на «незмінну підтримку» Парижа та партнерів.

        За його словами, саме тому продовжується робота у межах «Коаліції добровольців» та співпраця зі США задля надання Україні гарантій безпеки, без яких «не буде міцного та тривалого миру».

        Макрон додав, що війна в Україні безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини