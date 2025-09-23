Після виступу в ООН Макрон застряг у заторі через кортеж Трампа (відео)

У Нью-Йорку автомобіль президент Франції після його виступу в штаб-квартирі ООН зупинили американські поліцейські. Причина – проїзд президентського кортежу Дональда Трампа.

Про це пише BMFTV.

Після того, як Еммануель Макрон офіційно оголосив, що Франція визнає державу Палестина. Виходячи зі штаб-квартири ООН, він був заблокований на вулиці через проїзд кортежу Трампа.

Поліцейський сказав йому: “Вибачте, пане президенте, все наразі заблоковано”, попередивши, що кортеж наближається. Ці кадри були опубліковані в соцмережах Brut.

Макрон зателефонував Трампу, щоб повідомити про затримку: “Уяви, я зараз стою на вулиці, бо все заблоковано через тебе”, — сказав він.

Після кількох хвилин очікування вулицю відкрили, але лише для пішоходів. Це змусило президента Франції продовжити телефонну розмову з Дональдом Трампом просто на вулиці, коли він прямував до французького посольства.