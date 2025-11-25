Макрон: жодних обмежень на чисельність ЗСУ бути не може

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа потребує суттєвого вдосконалення, аби стати прийнятним для України та Європи. Про це він сказав в ефірі радіо RTL у вівторок, передає Reuters.

28-пунктовий план, запропонований Вашингтоном минулого тижня, став несподіванкою для частини американського уряду, Києва та європейських столиць і викликав занепокоєння, що адміністрація Трампа може схиляти Україну до угоди, вигідної Москві.

«Це ініціатива, що рухається у правильному напрямку — до миру. Однак у цьому плані є аспекти, які потребують обговорення, переговорів і вдосконалення», — сказав Макрон. «Ми хочемо миру, але не такого, що фактично означатиме капітуляцію».

Президент Франції наголосив, що лише українці можуть вирішувати, на які територіальні поступки вони готові піти.

«Те, що покладено на стіл, дає нам уявлення про те, що могло б влаштувати росіян. Але чи означає це, що це має влаштовувати українців і європейців? Відповідь — ні», — зазначив він.

Макрон підкреслив, що першим рівнем безпеки України після можливого мирного врегулювання має стати відновлення її власної армії — і жодних обмежень на її чисельність бути не може. Він також нагадав, що заморожені російські активи знаходяться в Європі, і лише Європа може вирішувати, що з ними робити.

Американський план, зокрема, передбачає обмеження чисельності української армії та надає Вашингтону певний контроль над російськими замороженими активами.

За кілька годин до відеоконференції країн «коаліції охочих», які планують допомагати Україні після завершення війни, Макрон також розповів, яким може бути формат сили гарантування безпеки після припинення бойових дій — «далеко від лінії фронту».

«Є британські, французькі, турецькі військові, які — у день підписання миру, тобто не у контексті війни — можуть виконувати тренувальні та безпекові завдання, як ми це робимо в окремих країнах на східному фланзі НАТО», — сказав він.

«Маємо близько 20 країн, які вже заявили, що готові діяти — у повітрі, на суші або на морі», — додав Макрон.