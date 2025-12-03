У Новій Зеландії чоловік пограбував ювелірний магазин, проковтнувши яйце Фаберже за 19 тис. доларів

Жителя Нової Зеландії звинуватили у крадіжці через заяви, що він у ювелірному магазині проковтнув кулон – яйце Фаберже вартістю 19 тис. доларів. Поліція повідомила, що здобич зловмисника досі не знайдено, тому він перебуватиме під вартою та пройде медобстеження.

У Новій Зеландії чоловіку висунули звинувачення у крадіжці після того, як він нібито викрав кулон-яйце, інкрустований діамантами, досить незвичним способом — проковтнувши його.

Поліцію викликали до ювелірного магазину Partridge Jewellers у центрі Окленда, і 32-річного чоловіка за кілька хвилин затримали в магазині. За словами поліції, він пройшов медичне обстеження і залишається під вартою.

Згідно з сайтом ювелірного магазину, нібито вкрадене яйце Фаберже інкрустоване 60 білими діамантами і 15 блакитними сапфірами та відкривається, щоб показати мініатюрного восьминога з 18-каратного золота.

Яйце Octopussy було створено за мотивом однойменного фільму про Джеймса Бонда 1983 року, який зосереджений на складній крадіжці яйця Фаберже.

Підозрюваний має знову з’явитися в суді 8 грудня. Згідно з повідомленнями, йому також висунуто звинувачення у нібито крадіжці iPad з того ж ювелірного магазину 12 листопада та викраденні котячого наповнювача і засобів від бліх на суму 100 новозеландських доларів із приватної адреси наступного дня.