Республіканці США пообіцяли підняти автопром – і поставили Трампа на фоні “Жигулів”

Офіційна сторінка Республіканської партії США в соцмережі X опублікувала пост про новий закон, який має «відродити американський автопром». Утім, замість кадрів з Ford чи Chevrolet, допис супроводили фото Дональда Трампа на тлі радянського автомобіля ВАЗ-2105 — «Жигулі».

На знімку президент стоїть біля класичної моделі АвтоВАЗу з написом: «Зробимо автомобілі знову великими» — алюзією на відомий лозунг Трампа Make America Great Again.

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«Зробимо автомобілі знову великими» / Скріншот

Коментарі під постом миттєво наповнились жартами й сарказмом. Деякі користувачі припустили, що «республіканці тепер офіційно належать Росії», інші зазначили, що купувати «Жигулі» точно не планують. Частина дописувачів закликала повернути на ринок класичні американські марки — Pontiac і Oldsmobile.

Один з коментаторів іронічно натякнув, що «адміністрація Трампа знову ставить Росію на перше місце», згадавши відсутність нових тарифів проти Москви.

ВАЗ-2105 — це радянський седан, що вироблявся з 1980 до 2010 року на заводі «АвтоВАЗ». Він був модернізованою версією ВАЗ-2101, мав прямі фари та спрощений салон. У США ця модель відома радше як анекдотичний символ старого автопрому, а не взірець для наслідування.