Макрон: Франція продовжує підтримку України та наголошує на безпекових гарантіях

Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у координаційній зустрічі із Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.

За його словами, за підсумками зустрічі лідери погодилися, що підтримка України та тиск на Росію залишаються пріоритетними до завершення війни та встановлення міцного і тривалого миру, який поважає права України.

Реклама

Реклама

У своєму дописі у соцмережі X Макрон наголосив, що будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися незмінними безпековими гарантіями. Він позитивно оцінив готовність США долучитися до цього процесу та пообіцяв працювати спільно з ними та усіма партнерами з «Коаліції охочих» для досягнення конкретного прогресу.

Президент Франції також підкреслив важливість врахування уроків минулих 30 років, зокрема з огляду на тенденцію Росії не виконувати своїх зобов’язань.

Франція продовжує тісну співпрацю з Президентом Трампом та Президентом Зеленським для захисту спільних інтересів і підтверджує непохитну підтримку України, наголосив Макрон.