        Суспільство

        Російські військові запустили по Україні 69 БпЛА: де працювала ППО

        Галина Шподарева
        17 Грудня 2025 09:32
        Військовий мобільної вогневої групи / Фото: ДПСУ
        У ніч на 17 грудня, починаючи з 18:00 16 грудня, росіяни атакували Україну 69 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 40 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 37 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.


