РФ вдарила по Харківщині: в Чугуєві горіли пошта, СТО та навчальний заклад

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Через удари російських БпЛА у Чугуєві загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .