        Суспільство

        РФ вдарила по Харківщині: в Чугуєві горіли пошта, СТО та навчальний заклад

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 08:16
        читать на русском →
        Пожежа на місці влучання БпЛА в Чугуєві / Фото: ДСНС Харківщини
        У ніч на 7 листопада російські військові атакував місто Чугуїв Харківської області ударними БпЛА. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Через удари російських БпЛА у Чугуєві загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу.

        Полум’я охопило близько 2000 кв. м: рятувальникам вдалося локалізували займання, не допустивши поширення вогню.

        На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

        Рятувальники на місці влучань БпЛА в Чугуєві / Фото: ДСНС Харківщини

