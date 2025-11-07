РФ вдарила по Харківщині: в Чугуєві горіли пошта, СТО та навчальний заклад

У ніч на 7 листопада російські військові атакував місто Чугуїв Харківської області ударними БпЛА. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Через удари російських БпЛА у Чугуєві загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу.
Полум’я охопило близько 2000 кв. м: рятувальникам вдалося локалізували займання, не допустивши поширення вогню.
На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.