Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа

Сьогодні, 30 жовтня, Сенат проголосував за припинення дії масштабних глобальних тарифів президента США Дональда Трампа. Раніше цього тижня Сенат ухвалив дві резолюції про скасування мит для Канади та Бразилії.

Про це пише The Hill.

Чотири сенатори-республіканці проголосували разом із демократами, підтримавши двопартійну резолюцію, яка скасовує підвищені ставки для таких союзників, як Європейський Союз, Японія та Південна Корея.

Реклама

Реклама

Голосування стало повторним розглядом ініціативи після того, як резолюцію провалили у квітні через нічийний результат. Проте, пише видання, Палата представників навряд чи винесе це питання на голосування.

Раніше Трамп знизив мита для Китаю після “дійсно чудової” зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, що США зменшать тарифи, запроваджені проти Китаю через фентаніл, на 10 пунктів. Трамп також зазначив, що Сі погодився закупити “величезні обсяги” сої та іншої сільськогосподарської продукції.

Дональд Трамп спілкується з журналістам на борту літака Air Force One / Фото: FOX News

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп запровадив безпрецедентні імпортні мита для понад 180 країн світу — їхні ставки варіювалися від 10 до 50%. Вже 9 квітня американський лідер призупинив дію тарифів. США розпочали переговори щодо додаткових мит із більш ніж 75 країнами, які звернулися з ініціативою діалогу.

Після кількох відстрочок, 1 серпня тарифи для держав, що не уклали угод зі Сполученими Штатами, набули чинності.

Наприкінці серпня Апеляційний суд США визнав запроваджені адміністрацією Трампа мита незаконними, встановивши, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року не дає президентові повноважень на введення настільки масштабних імпортних податків. У відповідь на це рішення Трамп заявив, що скасування тарифів стане катастрофою для американської економіки.