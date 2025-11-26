        Політика

        Трамп: головна поступка Росії — просто припинити воювати

        Сергій Бордовський
        26 Листопада 2025 09:27
        Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One / Скріншот
        Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One / Скріншот

        Президент США Дональд Трамп заявив, що головною поступкою, яку має зробити Росія в межах зусиль для завершення агресії проти України, є повне припинення бойових дій. Про це він сказав під час розмови з журналістами на борту Air Force One.

        Президент США Дональд Трамп заявив, що ключовою поступкою з боку Росії в процесі досягнення домовленостей щодо завершення війни проти України стане те, що вона «просто припинить воювати».

        На запитання журналістів про те, які поступки Москва готова зробити, Трамп відповів: «Їхня велика поступка — вони зупиняють бойові дії і не захоплюють більше територій». Він додав, що ця війна взагалі не мала б статися та стала наслідком «дурості».

        Під час розмови Трамп повторив, що хоче якнайшвидшого завершення бойових дій: «Я б хотів, щоб це закінчилося. Всі втомилися від війни. Вони втрачають занадто багато людей».

        Він також зазначив, що переговори тривають і що сторони намагаються узгодити складні питання, пов’язані з розмежуванням і майбутнім кордоном, однак головним кроком до миру має стати припинення російської агресії.


