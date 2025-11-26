Трамп: головна поступка Росії — просто припинити воювати

Президент США Дональд Трамп заявив, що головною поступкою, яку має зробити Росія в межах зусиль для завершення агресії проти України, є повне припинення бойових дій. Про це він сказав під час розмови з журналістами на борту Air Force One.

На запитання журналістів про те, які поступки Москва готова зробити, Трамп відповів: «Їхня велика поступка — вони зупиняють бойові дії і не захоплюють більше територій». Він додав, що ця війна взагалі не мала б статися та стала наслідком «дурості».

Під час розмови Трамп повторив, що хоче якнайшвидшого завершення бойових дій: «Я б хотів, щоб це закінчилося. Всі втомилися від війни. Вони втрачають занадто багато людей».

Він також зазначив, що переговори тривають і що сторони намагаються узгодити складні питання, пов’язані з розмежуванням і майбутнім кордоном, однак головним кроком до миру має стати припинення російської агресії.