        Політика

        “Європейська солідарність” заблокувала трибуну Ради: вимагають відставки уряду та зустрічі із Зеленським

        Галина Шподарева
        2 Грудня 2025 13:54
        Блокування трибуни у Верховній Раді 2 грудня / Фото: Ярослав Железняк
        Сьогодні, 2 грудня у Верховній Раді представники партії “Європейська Солідарність” заблокувала трибуну, через що засідання парламенту передчасно закрили.

        Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

        Рада заблокована, з криками “Уряд геть”. Засідання зараз буде закрито написав народний депутат.

        За словами лідера “Європейська Солідарність” Петра Порошенка, триває збір підписів за перезавантаження уряду і створення нової коаліції.

        “Друге — потрібно терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок “Єрмака-Міндіча”. Ми маємо взяти на себе відповідальність і нарешті їх звільнити. Не лише тих, хто займався корупцією, а й тих, хто тиснув на правоохоронні органи, на детективів НАБУ, руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури”, — сказав Порошенко.

        За словами Порошенка, за відставку чинного уряду зібрали вже майже 100 підписів депутатів. Також опозиція вимагає зустрічі Президента України Володимира Зеленського з парламентом.

        “Парламентарям потрібна термінова зустріч із Зеленським одразу після його повернення. Не для формування коаліції, оскільки це обов’язок парламенту, а для того, щоб спільно порадитися і виробити стратегію мирного процесу”, — пояснив Порошенко.

        Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про передчасне завершення пленарного засідання. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено.


