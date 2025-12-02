“Європейська солідарність” заблокувала трибуну Ради: вимагають відставки уряду та зустрічі із Зеленським

Сьогодні, 2 грудня у Верховній Раді представники партії “Європейська Солідарність” заблокувала трибуну, через що засідання парламенту передчасно закрили.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада заблокована, з криками “Уряд геть”. Засідання зараз буде закрито написав народний депутат.

За словами лідера “Європейська Солідарність” Петра Порошенка, триває збір підписів за перезавантаження уряду і створення нової коаліції.

“Друге — потрібно терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок “Єрмака-Міндіча”. Ми маємо взяти на себе відповідальність і нарешті їх звільнити. Не лише тих, хто займався корупцією, а й тих, хто тиснув на правоохоронні органи, на детективів НАБУ, руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури”, — сказав Порошенко.

За словами Порошенка, за відставку чинного уряду зібрали вже майже 100 підписів депутатів. Також опозиція вимагає зустрічі Президента України Володимира Зеленського з парламентом.

“Парламентарям потрібна термінова зустріч із Зеленським одразу після його повернення. Не для формування коаліції, оскільки це обов’язок парламенту, а для того, щоб спільно порадитися і виробити стратегію мирного процесу”, — пояснив Порошенко.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про передчасне завершення пленарного засідання. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено.