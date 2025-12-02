У Чечні дрони атакували військову частину кадирівців та будівлю ФСБ

У ніч на 2 грудня ударні дрони атакували військову частину кадирівців у місті Гудермес у Чечні. На оприлюднених кадрах видно влучання безпілотника в будівлю на території полку “Север-Ахмат” із подальшим вибухом.

Відео атаки оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.

Очевидець зафіксував влучання дрона в будівлю на території частина та потужний вибух.

На території міста Гудермес базується 78-й моторизований полк спеціального призначення “Север-Ахмат”, сформований на початку вересня 2022 року за наказом Рамзана Кадирова. Формування входить до складу 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських сухопутних військ та бере участь у російському вторгненні в Україну.

Також повідомляється, що сьогодні вночі було атаковано будівлю ФСБ у місті Ачхой-Мартан у Чечні.

Раніше, 27 листопада, під ударом БпЛА опинилася територія 141-го окремого спеціального мотострілецького полку “Север” у Грозному. Ще одне влучання зафіксували по 291-му гвардійському мотострілецькому полку в селищі Борзой.