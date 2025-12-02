        Суспільство

        У Чечні дрони атакували військову частину кадирівців та будівлю ФСБ

        Галина Шподарева
        2 Грудня 2025 11:42
        Удар по військовій частині в Чечні / Скриншот
        Удар по військовій частині в Чечні / Скриншот

        У ніч на 2 грудня ударні дрони атакували військову частину кадирівців у місті Гудермес у Чечні. На оприлюднених кадрах видно влучання безпілотника в будівлю на території полку “Север-Ахмат” із подальшим вибухом.

        Відео атаки оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.

        Очевидець зафіксував влучання дрона в будівлю на території частина та потужний вибух.

        На території міста Гудермес базується 78-й моторизований полк спеціального призначення “Север-Ахмат”, сформований на початку вересня 2022 року за наказом Рамзана Кадирова. Формування входить до складу 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських сухопутних військ та бере участь у російському вторгненні в Україну.

        Також повідомляється, що сьогодні вночі було атаковано будівлю ФСБ у місті Ачхой-Мартан у Чечні.

        Раніше, 27 листопада, під ударом БпЛА опинилася територія 141-го окремого спеціального мотострілецького полку “Север” у Грозному. Ще одне влучання зафіксували по 291-му гвардійському мотострілецькому полку в селищі Борзой.

        Будівля ФСБ в Ачхой-Мартан, Чечня / Фото: Exilenova+

