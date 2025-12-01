        Політика

        Зеленський зустрівся з керівництвом компанії, яка виробляє літаки Rafale

        Віктор Алєксєєв
        1 Грудня 2025 21:49
        Ерік Трапʼє (праворуч від Зеленського) представив Главі держави виробничі потужності підприємства / Фото Офіс президента
        Ерік Трапʼє (праворуч від Зеленського) представив Главі держави виробничі потужності підприємства / Фото Офіс президента

        Під час візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трапʼє, повідомили в Офісі президента.

        Ерік Трапʼє представив Главі держави виробничі потужності підприємства, а також розповів про технічні характеристики та можливості літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

        Крім того, компанія також виробляє елементи для космічної галузі, військову електроніку та цивільні літаки.

        Володимир Зеленський та Ерік Трапʼє обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема і в межах декларації, яку 17 листопада підписали президенти України та Франції, а також можливість локалізації в нашій країні.


