У Верховній Раді катастрофічно не вистачає голосів за бюджет на 2026 рік

Під час погоджувальної ради у Верховній Раді, на якій зібрались фракції та Комітети, щоб обговорити порядок денний пленарного тижня, виявилося, що жодна фракція, окрім «Слуг народу», не голосує станом на зараз за Бюджет 2026. Проте президентської фракції не вистачить для проведення голосування, бо з 226 необхідних голосів є приблизно 120, пише ZN.ua з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Крім того, стало відомо, що опозиція знову збирається блокувати трибуну в Раді цього тижня. «Як мінімум дві фракції (ЄС та Батьківщина) вимагають публічно повного перезавантаження Уряду та взагалі очищення влади. Європейська солідарність» Порошенка та «Батьківщина» Тимошенко вимагають також зустрічі з Зеленським щодо міжнародних питань. І є відчуття, що зараз до цієї позиції приєднаються й інші групи + частина «Слуг народу», — написав Железняк.

Партія «Європейська солідарність» вже нещодавно блокувала трибуну Верховної Ради України у день, коли депутати планували проголосувати за відставку тоді ще міністра енергетики Світлани Гринчук та ексміністра юстиції Германа Галущенка. Опозиція вимагала відправити у відставку весь уряд Юлії Свириденко та сформувати новий на основі коаліційної домовленості політичних сил. У відповідь голова ВРУ Руслан Стефанчук просто закрив засідання парламенту.

