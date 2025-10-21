Верховна Рада додатково виділила 325 млрд гривень на оборону у 2025 році

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими збільшено видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд гривень. За проєкт №14103 проголосували 293 депутати.

Закон передбачає, що додаткові кошти будуть спрямовані на:

210,9 млрд гривень – ЗСУ,

99,1 млрд гривень – виробництво та закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,

8,1 млрд гривень – Національна гвардія,

4,3 млрд гривень – закупівля дронів через Держспецзв’язку,

1,3 млрд гривень – СБУ,

918 млн гривень – Державна спеціальна служба транспорту,

83 млн гривень – Державна прикордонна служба,

28,8 млн гривень – ГУР МО,

8 млн гривень – Служба зовнішньої розвідки.

Вперше частина ресурсів для збільшення оборонних видатків надійде від міжнародних партнерів: очікується 295 млрд гривень від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Реклама

Реклама

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2025 рік видатки на оборону були закладені у сумі 2,22 трлн гривень із 3,94 трлн загального бюджету. У липні Рада вже ухвалила збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень до 2,63 трлн гривень. Після останнього голосування оборонний бюджет зростає до 2,95 трлн гривень.