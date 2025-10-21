Верховна Рада додатково виділила 325 млрд гривень на оборону у 2025 році

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими збільшено видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд гривень. За проєкт №14103 проголосували 293 депутати.
Закон передбачає, що додаткові кошти будуть спрямовані на:
- 210,9 млрд гривень – ЗСУ,
- 99,1 млрд гривень – виробництво та закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,
- 8,1 млрд гривень – Національна гвардія,
- 4,3 млрд гривень – закупівля дронів через Держспецзв’язку,
- 1,3 млрд гривень – СБУ,
- 918 млн гривень – Державна спеціальна служба транспорту,
- 83 млн гривень – Державна прикордонна служба,
- 28,8 млн гривень – ГУР МО,
- 8 млн гривень – Служба зовнішньої розвідки.
Вперше частина ресурсів для збільшення оборонних видатків надійде від міжнародних партнерів: очікується 295 млрд гривень від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Нагадаємо, у державному бюджеті на 2025 рік видатки на оборону були закладені у сумі 2,22 трлн гривень із 3,94 трлн загального бюджету. У липні Рада вже ухвалила збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень до 2,63 трлн гривень. Після останнього голосування оборонний бюджет зростає до 2,95 трлн гривень.