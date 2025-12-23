Україна та США підготували проєкти документів щодо гарантій безпеки та відновлення

За результатами зустрічей з американською командою підготовлено драфти кількох документів, зокрема щодо гарантій безпеки для України, відновлення та базової рамки для закінчення війни. Пункти зафіксовані так, щоб відповідати завданню реального завершення війни та недопущення нового російського вторгнення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах. За його словами, детальну доповідь за результатами переговорів представили Рустем Умєров та Андрій Гнатов, а робота з представниками президента США Дональда Трампа була продуктивною і додала забезпеченості українським інтересам.

Зеленський також подякував європейським партнерам за підтримку та координацію й наголосив на важливості продовження діалогу з Америкою. Він підкреслив, що дипломатія має йти разом із тиском на Росію та підтримкою України, оскільки кожен російський удар і штурми на фронті свідчать про необхідність посилення міжнародного тиску на агресора.

