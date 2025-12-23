        Економіка

        Міненерго: низка областей майже повністю без світла

        Віктор Алєксєєв
        23 Грудня 2025 11:21
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        Вночі та вранці 23 грудня Росія здійснила дев’яту з початку року масовану атаку на енергосистему України. У кількох областях споживачі залишилися майже повністю без електропостачання.

        Про це під час брифінгу повідомив Артем Некрасов. За його словами, на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а також зафіксовані знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.

        На Одещині триває ліквідація наслідків кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, значна кількість споживачів залишається без світла. Через ракетно-дронову атаку на всій території України застосовані графіки аварійних відключень, тоді як погодинні графіки обленерго тимчасово не діють і будуть відновлені після стабілізації ситуації в енергосистемі.

