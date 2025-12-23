Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП за участі нетверезого пенсіонера

На 117 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса поблизу села Гостра Могила трапилась аварія, повідомляє поліція Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що 69-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом мікроавтобуса Mercedes Vito, виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги у русі автомобілю Skoda Octavia, який рухався смугою руху в напрямку столиці, що призвело до їх зіткнення.

Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП за участі нетверезого водія, в якій травмувався кермувальник / Фото Нацполіція

Внаслідок аварії, 61-річного водія легковика Skoda Octavia ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

Реклама

Реклама

Правоохоронці затримали кермувальника Mercedes Vito у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В його організмі було виявлено 1.73 проміле алкоголю.

Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286-1 ККУ).