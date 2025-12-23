        Кримінал

        Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП за участі нетверезого пенсіонера

        Віктор Алєксєєв
        23 Грудня 2025 13:41
        читать на русском →

        На 117 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса поблизу села Гостра Могила трапилась аварія, повідомляє поліція Київщини.

        Правоохоронці попередньо встановили, що 69-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом мікроавтобуса Mercedes Vito, виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги у русі автомобілю Skoda Octavia, який рухався смугою руху в напрямку столиці, що призвело до їх зіткнення.

        Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП за участі нетверезого водія, в якій травмувався кермувальник / Фото Нацполіція

        Внаслідок аварії, 61-річного водія легковика Skoda Octavia ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

        Реклама
        Реклама

        Правоохоронці затримали кермувальника Mercedes Vito у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В його організмі було виявлено 1.73 проміле алкоголю.

        Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286-1 ККУ).


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини