“Запоріжсталь” повністю знеструмлена після ударів по енергетичній інфраструктурі

Унаслідок масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення металургійного комбінату «Запоріжсталь». Це призвело до аварійної зупинки виробництва.

Про це повідомила група «Метінвест». У компанії зазначили, що в надзвичайно складних умовах команда підприємства оперативно перейшла на альтернативні джерела живлення та здійснила безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту.

Завдяки своєчасним і злагодженим діям персоналу, а також екстреним заходам із мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників і мешканців міста немає.

Реклама

Реклама

На підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Подальше відновлення виробництва відбуватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.