        Економіка

        “Запоріжсталь” повністю знеструмлена після ударів по енергетичній інфраструктурі

        Віктор Алєксєєв
        23 Грудня 2025 12:52
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото facebook.com/metinvest
        Унаслідок масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення металургійного комбінату «Запоріжсталь». Це призвело до аварійної зупинки виробництва.

        Про це повідомила група «Метінвест». У компанії зазначили, що в надзвичайно складних умовах команда підприємства оперативно перейшла на альтернативні джерела живлення та здійснила безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту.

        Завдяки своєчасним і злагодженим діям персоналу, а також екстреним заходам із мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників і мешканців міста немає.

        На підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Подальше відновлення виробництва відбуватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.


