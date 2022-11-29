Економіка

Українські металургійні заводи відновлюють роботу

29 Листопада 2022 17:34
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метінвест

Найбільша металургійна компанія «Метінвест» заявила, що всі її українські заводи, крім одного, відновили роботу після перебоїв, викликаних відключенням електроенергії після російських авіаударів.

«Метінвест», який раніше не оголошував зупинку виробництва, повідомив, що минулого тижня виробництво було зупинено вперше з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому. В компанії не уточнили, коли саме почалися зупинки.

«Вперше з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну виробництво на українських підприємствах групи було зупинено в екстреному порядку через відсутність електропостачання», – йдеться у заяві “Метінвесту” на його сайті.

“Метінвест” повідомив, що станом на вівторок усі його українські підприємства, за винятком заводу “Каметсталь”, відновили роботу, хоча все ще існують “значні ризики”, пов’язані з енергопостачанням.

“В результаті можливі перебої у виробництві на українських підприємствах “Метінвесту””, – йдеться у повідомленні.

«Метінвест» належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, який є найбагатшою людиною в країні, незважаючи на значні втрати активів у воєнний час.

Компанія також володіє металургійними заводами «Азовсталь» та «Ілліч» у Маріуполі, який зараз контролюється Росією після багатомісячної облоги та запеклих боїв.

Найбільший в Україні сталеливарний завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинив виробничі процеси минулого четверга через відключення електроенергії. Сьогодні представник компанії заявив, що завод ще не поновив роботу.


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