Росія сьогодні застосувала понад 600 дронів і десятки ракет – Свириденко

Після нічного масованого обстрілу українська влада скоординувала всі служби для ліквідації наслідків атаки. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, під час удару ворог застосував понад 600 безпілотників та десятки ракет. Найбільше внаслідок атаки постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Свириденко наголосила, що це був свідомий і цинічний удар напередодні Різдва, коли люди готуються до свята. За її словами, метою атаки була спроба залишити українські родини без світла, тепла та відчуття безпеки.

Через пошкодження по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії. В уряді запевняють, що їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Обласні військові адміністрації та профільні служби вже працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання, до робіт залучено всі наявні ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми.