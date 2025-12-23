Українські АЕС знизили генерацію енергії

Через масовану російську атаку 23 грудня українські атомні електростанції вимушено знизили генерацію електроенергії, у восьми областях є знеструмлені споживачі.

Про це на брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

“Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі”, – сказав Некрасов.

Реклама

Реклама

Він наголосив, що російські удари по інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб АЕС та видачу їх потужності у загальну мережу, є порушенням норм ядерної безпеки. “І це не повинно залишатися поза увагою світової спільноти. Російську політику енергетичного терору потрібно зупинити”, – підкреслив Некрасов.