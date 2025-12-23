        Суспільство

        У Київській та Хмельницькій областях є загиблі під обстрілом

        Віктор Алєксєєв
        23 Грудня 2025 09:36
        Внаслідок російської атаки по Вишгородському та Обухівському районах Київщини загинула 1 людина, ще 3 постраждали, серед них дитина / Фото ДСНС
        Військові адміністрації Київської та Хмельницької областей повідомили про загиблих в результаті нічного обстрілу.

        У Київській області, як написав у телеграмі голова ОВА Микола Калашник, «у Вишгородському районі в результаті ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження». Там же ще три людини поранені, додав він.

        Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав про одного загиблого 1953 року народження. Він не уточнив, де саме загинула ця людина. Також Тюрін повідомляє про перебої з енергопостачанням в області.

