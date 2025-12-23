У Київській та Хмельницькій областях є загиблі під обстрілом

Військові адміністрації Київської та Хмельницької областей повідомили про загиблих в результаті нічного обстрілу.

У Київській області, як написав у телеграмі голова ОВА Микола Калашник, «у Вишгородському районі в результаті ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження». Там же ще три людини поранені, додав він.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав про одного загиблого 1953 року народження. Він не уточнив, де саме загинула ця людина. Також Тюрін повідомляє про перебої з енергопостачанням в області.

