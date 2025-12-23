        Суспільство

        Масована атака дронів Одещині: пошкоджено інфраструктуру, без постраждалих

        Віктор Алєксєєв
        23 Грудня 2025 09:19
        читать на русском →

        Вночі російські війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

        За його словами, у постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. В одному з районів внаслідок ударів пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення, загорівся дах двоповерхового житлового будинку, також ушкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

        В іншому районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках, а також скління у трьох багатоповерхових будівлях. Крім того, ушкоджено порожнє складське приміщення.

        Реклама
        Реклама

        У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням / Фото Одеська ОВА

        За інформацією ОВА, обійшлося без постраждалих. У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням, критична інфраструктура працює від генераторів. Розгорнуто пункти незламності, по допомогу вже звернулися близько 900 людей.

        На місцях атак працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби, їхню роботу ускладнюють постійні повітряні тривоги.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини