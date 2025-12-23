Колишнього керівника Сил логістики ЗСУ обвинувачують у незаконному збагаченні на 17 млн грн

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України. Його обвинувачують у незаконному збагаченні та незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. За даними слідства, у 2020–2024 роках обвинувачений набув активи, вартість яких істотно перевищує його законні доходи, зокрема 15 земельних ділянок, три автомобілі, недобудований житловий будинок, квартиру та цінні папери.

Загальна вартість майна перевищує задекларовані доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів і становить понад 17 млн грн. З метою забезпечення подальшого стягнення активів у дохід держави на майно накладено арешт, а під час обшуку за місцем проживання вилучено вогнепальну зброю та бойові припаси, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.

