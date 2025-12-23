Revolut Bank UAB припиняє обслуговування резидентів України

Revolut Bank UAB повідомив про рішення припинити надання послуг резидентам України. Про це йдеться в повідомленні банку.

Згідно з інформацією Revolut, рахунок буде закрито через 60 днів після отримання першого електронного листа з повідомленням про закриття. Упродовж цього періоду користувачі можуть користуватися рахунком у звичному режимі для управління коштами та виконання необхідних дій. Після завершення 60-денного терміну функціональність рахунку буде обмежена.

Перед закриттям рахунку клієнтам необхідно вивести всі залишки коштів. Також рекомендується завантажити виписки за рахунком, оскільки після повного закриття доступ до них буде недоступний.

Після спливу 60 днів рахунок буде закрито. Користувачі більше не зможуть поповнювати рахунок, здійснювати карткові платежі, знімати готівку в банкоматах або переказувати кошти на інші рахунки.