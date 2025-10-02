Уряд розпочинає продаж “Сенс Банку” та “Укргазбанку”

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розпочати процес підготовки до приватизації державних пакетів акцій АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».

У повідомленні уряду йдеться, що продаж цих активів стане черговим кроком у зменшенні частки держави в банківському секторі, що відповідає зобов’язанням України у співпраці з міжнародними фінансовими партнерами.

Для реалізації рішення буде проведено конкурсний відбір радника, який супроводжуватиме підготовку банків до приватизації. Йдеться про визначення оптимальної структури угод та механізмів продажу, а також пошук потенційних інвесторів.

В уряді підкреслили, що продаж «Сенс Банку» та «Укргазбанку» має забезпечити додаткові надходження до держбюджету та сприяти розвитку конкурентного фінансового ринку.