ВАКС призначив заставу майже 5 млн грн депутату Луцької міськради у справі про хабар

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави до депутата Луцької міськради у справі про одержання неправомірної вигоди за сприяння забудові в місті.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС 5 січня 2026 року обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 992 000 гривень.

Окрім застави, на депутата покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема з’являтися за викликом слідчих і суду, не залишати межі Луцького району без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб, здати всі закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

За даними слідства, голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді вимагав у користувача земельної ділянки в Луцьку 30 тисяч доларів США за ухвалення рішень, які мали надати законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Правоохоронці задокументували передачу та одержання частини неправомірної вигоди — 15 тисяч доларів США.