У Німеччині затримали екснардепа, підозрюваного у відмиванні коштів: скільки триватиме екстрадиція

Правоохоронці Німеччини правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. Народного обранця оголосили в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомили в ДБР.

Імені затриманого в ДБР не називають. За даними ЗМІ, йдеться про Руслана Демчака.

У 2023 році ексдепутату повідомили про підозру у допомозі в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

За даними слідства, на посаді заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності нардеп, за попередньою змовою з директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі. Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався.

“Разом зі спільниками він вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України”, – розповіли в ДБР.

Як встановили слідчі, завдяки цьому поплічникам вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк (ч. 3 ст. 209 КК України).

Також Демчаку інкримінують пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 КК України).

Після втечі колишнього нардепа за кордон суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього. У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

У лютому поточного року обвинувальний акт планують скерувати до суду – після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно. Як підкреслили в ДБР, водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно три місяці.