Водохреще в умовах війни: ДСНС застерегла від небезпек під час купання

Напередодні Водохреща Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала громадян дотримуватися правил безпеки під час купання у крижаній воді та зважати на обмеження воєнного стану.

Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники наголосили, що купання в ополонках несе підвищену небезпеку, тому слід обирати лише офіційно облаштовані місця, враховувати стан здоров’я та суворо дотримуватися правил безпеки.

У ДСНС також порадили утриматися від відвідування масових заходів і неухильно виконувати вимоги та обмеження, встановлені на період дії воєнного стану, щоб святкування Водохреща минуло спокійно та безпечно.

